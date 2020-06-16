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16 июня 2020, 11:29 33

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

16 июня 2020, 11:29 33
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В июне ему исполнилось 84 года
В июне ему исполнилось 84 года
Facebook/Европейская солидарность
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Сегодня, 16 июня, умер Алексей Порошенко - отец пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как передает RegioNews, соболезования в связи с этим выразили в партии "Европейская солидарность".

Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко", - заявили в партии Порошенко.

Партийцы выражают соболезнования Петру Порошенко, его жене Марине и всем родным и близким по поводу тяжелой утраты.

Алексею Порошенко было 84 года. С 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого облсовета от партии Наша Украина. В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку Украинской партии Единство. В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду.

В 2009 году получил звание Герой Украины за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

смерть Петр Порошенко партия Европейская солидарность герой
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