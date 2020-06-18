Три справи проти Порошенка закриті - Венедіктова

Провадження було відкрито за заявами колишнього заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова

Провадження було відкрито за заявами колишнього заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про закриття трьох кримінальних справ проти Порошенка через відсутність складу злочину

Про це генпрокурор повідомила на брифінгу сьогодні, пише RegioNews з посиланням на видання "Гордон".

До Єдиного реєстру досудових розслідувань минулого тижня внесено відомості про закриття трьох кримінальних проваджень, у яких фігурував п'ятий президент України Петро Порошенко.

Провадження щодо призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва, призначення членів Вищої ради правосуддя були закриті за відсутністю складу злочину. Всі ці провадження було внесено до ЄРДР за заявою [колишнього заступника глави Адміністрації Президента] Андрія Портнова", – сказала вона.



Кримінальне провадження, в рамках якого Порошенку повідомили про підозру, було розпочато за заявою глави Служби зовнішньої розвідки, підкреслила генпрокурор.

У цьому вся різниця. Коли заяву про злочин подає глава зовнішньої розвідки, то, напевно, і слідча і судова перспектива зовсім інша", – зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора повинен був просити для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.

Адвокати зазначили, що Порошенко прибуде в суд, незважаючи на смерть його батька.

Сьогодні Порошенко виступив під стінами Печерського суду безпосередньо перед засіданням. У своєму виступі він повідомив, що ДБР розслідує законність отримання Томосу і інкримінує п'ятому президенту розпалювання релігійної ворожнечі.

У підсумку, суд оголосив перерву в засіданні і переніс обрання запобіжного заходу на 1 липня.

Також в ГБР підтвердили, що проти Петра Порошенка відкрито ще одну справу - про розпалювання релігійної ворожнечі при отриманні Томосу.