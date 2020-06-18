Я против искусственных образований – Садовой о партии мэров

Городской голова Львова считает, что объединяться можно на идеологических, а не на профессиональных принципах

Городской голова Львова считает, что объединяться можно на идеологических, а не на профессиональных принципах

Фото: Львовский городской совет

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал идею создания "партии мэров" и прични своего отказа от участия в ней

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