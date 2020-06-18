Я против искусственных образований – Садовой о партии мэров
Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал идею создания "партии мэров" и прични своего отказа от участия в ней
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Украина молодая".
Партии строятся не определенной идеологической основе. Если мы начнем создавать профессиональные партии, давайте завтра создадим "партию водителей трамваев". Для чего? Я понимаю, что мэров можно довести до белого каления, попробовать организовывать давление, устанавливать какие-то 5%-барьеры, вводить другие ограничения. Тогда мэры будут вынуждены делать те или иные шаги. Но это не будет полезно для страны. Каждый должен делать свою работу. Совмещать должность мэра и партийного лидера – это очень сложно. Потому что любая партия требует внимания, времени, ею надо заниматься. Очень часто это противоречит позиции мэра, который должен балансировать между всеми политическими, уметь их объединять и искать компромисс. Поэтому я против искусственных образований", - заявил Садовой.
Напомним, СМИ сообщают, что сапуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов.
Известно также, что к нему присоединятся мэры Николаева Александр Сенкевич и Житомира - Сергей Сухомлин.
Вероятно, членом партии мэров будет и городской председатель Черновцов Алексей Каспрук.