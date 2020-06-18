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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 июня 2020, 17:20 8

В Киеве планируют построить канатную дорогу через Днепр

18 июня 2020, 17:20 8
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Для этого планируется привлечь частных инвесторов
Для этого планируется привлечь частных инвесторов
Фото: flickr
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В Киеве городские власти планируют обустроить канатную переправу через Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Заказчиком проекта стало коммунальное предприятие "Плесо", для этого проведут инвестиционный конкурс, который предусмотрен распоряжением КГГА № 864.

Предварительно длина канатной переправы составит 530 м. Она соединит правый берег Днепра с Трухановым островом. Начало маршрута предполагается возле Арки дружбы народов", - говорится в сообщении.

В КГГА уверяют, что проект не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия.

Напомним, в Киеве задержали родственника чиновника КГГА на взятке в $15 тысяч.

Киев дороги Днепр КГГА
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