В Киеве планируют построить канатную дорогу через Днепр

Для этого планируется привлечь частных инвесторов

Для этого планируется привлечь частных инвесторов

Фото: flickr

В Киеве городские власти планируют обустроить канатную переправу через Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Заказчиком проекта стало коммунальное предприятие "Плесо", для этого проведут инвестиционный конкурс, который предусмотрен распоряжением КГГА № 864.

Предварительно длина канатной переправы составит 530 м. Она соединит правый берег Днепра с Трухановым островом. Начало маршрута предполагается возле Арки дружбы народов", - говорится в сообщении.

В КГГА уверяют, что проект не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия.

Напомним, в Киеве задержали родственника чиновника КГГА на взятке в $15 тысяч.