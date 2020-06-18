Городской глава Черновцов планирует вступить в партию мэров

Алексей Каспрук срочно взял двухдневный отпуск, цель которого пока неизвестна

Алексей Каспрук срочно взял двухдневный отпуск, цель которого пока неизвестна

Городской голова Черновцов анонсировал, что в ближайшие дни «ситуация с созданием партии мэров прояснится».

Об этом Алексей Каспрук сказал в комментарии изданию ИА АСС, пишет RegioNews.

Черновицкий городской голова подтвердил переговоры о создании новой партии мэров.

Переговоры до сих пор ведутся. В этом процессе задействовано много людей. Надеюсь, в ближайшие дни ситуация с этим вопросом прояснится", - сказал Каспрук.

На вопрос, есть ли среди нынешних городских голов кто-то, кого не пригласят в новосозданную партию, Алексей Каспрук ответил, что ему неизвестна такая информация.

Приглашение получили все. А уж, кто присоединится - покажет время", - добавил харьковский городской голова.

Напомним, СМИ сообщают, что запуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов.

Известно также, что к нему присоединятся мэры Николаева Александр Сєнкевич и Житомира - Сергей Сухомлин.