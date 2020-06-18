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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 июня 2020, 16:32 4

В Киеве семь пунктов проведения ВНО не соответствуют требованиям Минздрава

18 июня 2020, 16:32 4
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Также к восстановлению учебного процесса не готовы 66 дошкольных учреждений
Также к восстановлению учебного процесса не готовы 66 дошкольных учреждений
Фото: flickr
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В Киеве семь пунктов проведения внешнего независимого оценивания не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы, передает RegioNews.

Такие результаты сделали специалисты Службы по результатам проведенной проверки.

В частности, отсутствует медицинский работник, сотрудники недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами", - отметили в Госпотребслужбе.

В то же время в 95 пунктах позволили проводить ВНО.

Задача мониторинговых визитов - проверить готовность к проведению ВНО и убедиться, что участникам оценивания ничего не угрожает. Мы должны создать условия, чтобы ВНО было безопасно и для тех, кто будет сдавать тесты, и для тех, кто участвует в их организации", - добавили в ведомстве.

В Госпотребслужбе сообщили, что 66 дошкольных учреждений оказались не готовы к восстановлению образовательного процесса в условиях ослабления противоэпидемических мероприятий.

Напомним, Верховная Рада одобрила проект Закона президента Зеленского и отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

Киев карантин Госпродпотребслужба ВНО
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