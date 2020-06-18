В Киеве семь пунктов проведения ВНО не соответствуют требованиям Минздрава
В Киеве семь пунктов проведения внешнего независимого оценивания не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения.
Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы, передает RegioNews.
Такие результаты сделали специалисты Службы по результатам проведенной проверки.
В частности, отсутствует медицинский работник, сотрудники недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами", - отметили в Госпотребслужбе.
В то же время в 95 пунктах позволили проводить ВНО.
Задача мониторинговых визитов - проверить готовность к проведению ВНО и убедиться, что участникам оценивания ничего не угрожает. Мы должны создать условия, чтобы ВНО было безопасно и для тех, кто будет сдавать тесты, и для тех, кто участвует в их организации", - добавили в ведомстве.
В Госпотребслужбе сообщили, что 66 дошкольных учреждений оказались не готовы к восстановлению образовательного процесса в условиях ослабления противоэпидемических мероприятий.
Напомним, Верховная Рада одобрила проект Закона президента Зеленского и отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.