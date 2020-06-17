Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией
Кабинет министров 17 июня принял решение об открытии пунктов пропуска Дольск и Вильча на границе с Россией и Беларусью.
Решение было принято во время заседания правительства, передает RegioNews.
Проект разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь и создания комфортных условий для пересечения государственной границы пешеходами на этих участках", - говорится в сообщении Кабмина.
Восстановление связано с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине.
Пункты пропуска на государственной границе, в том числе с Россией и Беларусью, были закрыты 13 марта после введения карантина в Украине. Они откроются сразу после обнародования соответствующего постановления Кабмина.
Напомним, украинская часть контрольных пунктов въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" начала работу 10 июня в 11 часов, однако боевики отказываются пропускать людей на оккупированную территорию.
"ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской. "ДНР" не делала никаких заявлений по этому поводу, а просто заблокировала КПВВ. Позже боевики "ЛДНР" стали требовать, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам.