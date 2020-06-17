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17 июня 2020, 14:49 48

Кабмин продолжит карантин до 31 июля - Шмыгаль

17 июня 2020, 14:49 48
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Премьер призвал украинцев выполнять карантинные ограничения в связи с увеличением больных COVID-19
Премьер призвал украинцев выполнять карантинные ограничения в связи с увеличением больных COVID-19
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины продолжит адаптивный карантин до 31 июля, учитывая рост количества больных коронавирусом.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Учитывая рост больных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля текущего года", - заявил он.

По его словам, за последнюю неделю зафиксировали 4853 больных, что является наибольшим показателем за время пандемии.

Также планируется пересмотреть подход к карантину, чтобы можно было усиливать ограничительные меры в отдельных регионах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Мы понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, однако пока нет более эффективного способа противостоять этой болезни ", - добавил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр призвал городских голов выпустить на линии максимальное количество общественного транспорта, чтобы растянуть во времени "часы пик", когда люди заполняют общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что ослабление ограничений привело к увеличению количества новых больных коронавирусом. В Украине за сутки заболело и умерло рекордное количество людей.

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