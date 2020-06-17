Шмыгаль поручил провести аудит расходов фонда борьбы с COVID-19

На борьбу с коронавирусом выделено почти 65 млрд грн

На борьбу с коронавирусом выделено почти 65 млрд грн

Фото: Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Министерства финансов Сергею Марченко провести аудит расходов средств из Фонда борьбы с коронавирусом и обнародовать данные об их использовании.

Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает RegioNews.

Относительно средств, выделенных на борьбу с коронавирусом (общая сумма - почти 65 млрд грн). Это абсолютно огромная сумма от украинских налогоплательщиков. Страна должна видеть, на что именно идут эти средства", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что эта информация должна быть опубликована и обновляться еженедельно. Распорядители этих средств также должны проинформировать о ходе и эффективности использования средств.

Фактически кассовых расходов там нет и 2 млрд грн, но уже почти 30 млрд грн средств распределены", - добавил премьер.

Также он заявил, что ждет отчетов от тех министерств, которые уже использовали средства с COVID-фонда.

Напомним, власти создали Фонд борьбы с коронавирусом, где аккумулировали 375 миллионов гривен. 14 апреля Верховная Рада проголосовала за выделение 64,7 млрд грн на борьбу с эпидемией коронавируса в Украине.