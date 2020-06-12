Боевики "ЛДНР" выдвинули Украине условия для возобновления работы КПВВ

Среди требований – пропуск по спискам и обсервация или самоизоляция

Среди требований – пропуск по спискам и обсервация или самоизоляция

Фото: штаб ООС

Боевики «ЛДНР» требуют, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, пишет RegioNews.

Отмечается, что с 10 июня в Украине разрешили в ограниченном режиме работу двух КПВВ на Донбассе — "Марьинка" (Донецкая область) и "Станица Луганская" (Луганская область). Там разрешили движение граждан с социально-гуманитарной целью.

Об этом заблаговременно сообщили оккупационные администрации, но они "синхронно отказались разблокировать движение через линию разграничения с одинаковыми неадекватными объяснениями".

После крайне негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула совершенно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на ТОТ ДЛО только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией", - говорится в сообщении.

В МінТОТ отметили, что на оккупированных территориях живут более 280 тысяч граждан, которые имеют возможность получать пенсии и социальные выплаты на подконтрольной Украине территории, но не могут этого сделать в силу новые условия оккупантов.

В МінТОТ подозревают, что подобная реакция боевиков объясняется нежеланием выпускать из оккупации детей, которые собираются учиться в украинских вузах.

Напомним, Как известно, "ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской, а "ДНР" не делала никаких заявлений по этому поводу, а просто заблокировала КПВВ. Таким образом, люди уже третий день не могут попасть на оккупированные территории Донетчины и Луганщины.