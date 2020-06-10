Оккупанты отказываются пропускать людей через КПВВ на Донбассе

Пропуск граждан через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 11:00 до 14:00

Пропуск граждан через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 11:00 до 14:00

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Украинская часть контрольных пунктов въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" начала работу 10 июня в 11 часов, однако боевики отказываются пропускать людей на оккупированную территорию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

Через контрольный пункт "Марьинка" было пропущено одного мужчину на автомобиле, однако через некоторое время он был возвращен боевиками.

Сейчас еще 5 человек было пропущено в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков.

В ГНСУ также рассказали, что сейчас перед КПВВ "Марьинка" образовалась очередь из около 100 пешеходов, среди которых 70 — старики.

Незаконные вооруженные формирования ОРЛО отказываются пропускать. Как передают наблюдатели, они установили противотанковые сооружения", - говорится в сообщении Луганской ОГА.

Со стороны украинской власти приняты все меры для возобновления работы КПВВ. Во время прохода на подконтрольную Правительству Украины территорию гражданам будет производиться температурный скрининг. Также является обязательным условием пребывания в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Ранее сообщалось, что на контрольных пунктах в'езду-выезда (КПВВ) на Донбассе у "Мариинки" и "Станицы Луганской" с 6 утра собираются желающие пересечь линию разграничения. В очередях находятся около 135 человек и 55 транспортных средств, среди них есть дети и пожилые люди.