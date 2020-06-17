В Киеве за соблюдением карантина будут следить мобильные группы

Они будут проверять учреждения торговли, общественного питания и бытовых услуг

Они будут проверять учреждения торговли, общественного питания и бытовых услуг

Фото: Facebook

Власти Киева усилили контроль за соблюдением карантинных мероприятий, во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований", - сказал Кличко.

Он уточнил, что эти группы состоят из представителей районных государственных администраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны.

Мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение карантинных требований в учреждениях торговли, общественного питания и бытовых услуг. В случае выявления несоблюдения норм они составляют протоколы об административном нарушении.

Штрафы за такие нарушения для граждан составляют от 17 до 51 тысячи гривен. А на заведение ждет штраф от 34 до 340 тысяч. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть - до их устранения", - сказал мэр.

Он также добавил, что в Киеве в течение месяца уже проверили более 2 тысяч объектов и составили 325 протоколов.

Напомним, 17 июня в Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки заболело и умерло рекордное количество людей.