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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 червня 2020, 16:15 5

Україна відновлює роботу пунктів пропуску на кордоні із Білоруссю та Росією

17 червня 2020, 16:15 5
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Буде відновлений пішохідний та автомобільний рух
Буде відновлений пішохідний та автомобільний рух
Фото: dpsu
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Кабінет міністрів 17 червня прийняв рішення про відкриття пунктів пропуску Дольськ і Вільча на кордоні з Росією та Білоруссю.

Рішення було прийняте під час засідання Уряду, передає RegioNews.

Проект розроблений з метою відновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь та створення комфортних умов для перетинання державного кордону пішоходами на цих ділянках", - йдеться в повідомленні Кабміну.

Відновлення пов'язане із поступовим послабленням карантинних заходів в Україні.

Пункти пропуску на державному кордоні, в тому числі із Росією та Білоруссю, були закриті 13 березня після введення карантину в Україні. Вони відкриються одразу після оприлюднення відповідної постанови Кабміну.

Нагадаємо, українська частина контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Маріїнка" розпочала роботу 10 червня в 11 годин, проте бойовики відмовляються пропускати людей на окуповану територію.

"ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській. "ДНР" не робила жодних заяв із цього приводу, а просто заблокувала КПВВ. Пізніше бойовики "ЛДНР" стали вимагати, щоб пункти вʼїзду-виїзду на Донбасі перетинали лише за попередньо узгодженими списками.

Кабмін Росія карантин Білорусь Пункти пропуску
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