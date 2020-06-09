"ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской

В "ЛНР" призвали местных жителей не прибывать завтра на пункт пропуска

В "ЛНР" призвали местных жителей не прибывать завтра на пункт пропуска

Об этом заявила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, передает "ДС" со ссылкой на сепаратистские СМИ, пишет RegioNews.

По ее словам, украинская сторона в одностороннем порядке возобновляет пропуск.

Я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск в Станице Луганской завтра работать не будет... Это (заявление Украины, - ред.) было одностороннее заявление", - отметила она.

Кобцева также призвала жителей оккупированных районов не прибывать завтра на пункт пропуска, поскольку его работа возобновится только после достигнутых соглашений о мерах контроля с украинской стороной. В то же время продолжится пропуск людей по гуманитарным причинам.

напомним, сегодня стало известно о том, что четверо переселенцев из Донбасса представят ОРДЛО на переговорах в Минске