"ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской
"ЛНР" не планирует открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской
Об этом заявила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, передает "ДС" со ссылкой на сепаратистские СМИ, пишет RegioNews.
По ее словам, украинская сторона в одностороннем порядке возобновляет пропуск.
Я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск в Станице Луганской завтра работать не будет... Это (заявление Украины, - ред.) было одностороннее заявление", - отметила она.
Кобцева также призвала жителей оккупированных районов не прибывать завтра на пункт пропуска, поскольку его работа возобновится только после достигнутых соглашений о мерах контроля с украинской стороной. В то же время продолжится пропуск людей по гуманитарным причинам.
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