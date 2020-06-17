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17 июня 2020, 15:41 3

В учреждениях культуры на Луганщине решили усилить карантин

17 июня 2020, 15:41 3
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В заведениях позволят находится не более чем одному человеку на 5 кв.м.
В заведениях позволят находится не более чем одному человеку на 5 кв.м.
pixabay.com
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На заседании Луганской региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение об усилении карантинных мероприятий в учреждениях культуры области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации, передает RegioNews.

Как сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Жданов, за все время исследований заболевания COVID-19 лабораторно подтвержден у 66 человек, из них 6 – за прошедшие сутки.

На самоизоляции сейчас, кроме заболевших, находящихся 106 контактирующих с больными и 416 человек, которым установлено мобильное приложение "Дий дома". На обсервации – 8.

Начальник управления культуры, национальностей и религий облгосадминистрации Алина Адамчук выступила с предложением усиления карантинных мероприятий в учреждениях культуры области.

Поэтому, по результатам обсуждения комиссия решила разрешить деятельность учреждений культуры при условии осуществления учреждением культуры контроля за пребыванием не более чем одного лица на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие, и соблюдения физической дистанции между участниками не менее чем 1,5 метра.

Кроме того, Главному управлению Держпродспоживслужби в Луганской области и Главному управлению Национальной полиции в Луганской области предложено усилить надзор за соблюдением санитарного законодательства по организации противоэпидемических мероприятий в парикмахерских и салонах красоты, дошкольных заведениях и заведениях общественного питания, физической культуры и спорта.

Напомним, Кабинет министров Украины продолжит адаптивный карантин до 31 июля, учитывая рост количества больных коронавирусом.

коронавирус инфекции пандемия Луганская область культура
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