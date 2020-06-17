В Черновцах ослабили карантин: что известно

Разрешили работу бань, саун и аттракционов

Разрешили работу бань, саун и аттракционов

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В Черновцах городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ослабить карантинные ограничения в городе.

Об этом сообщает Общественное Буковины, передает RegioNews.

На заседании городской комиссии также расширили перечень пассажиров, которые могут воспользоваться спецпроездом в общественном транспорте.

В общественном транспорте смогут ездить ветераны АТО, участники боевых действий, члены семьи погибших военнослужащих, люди с инвалидностью и дети в возрасте до 10 лет в сопровождении родителей.



Парки аттракционов, сауны и бани смогут возобновить работу с соблюдением санитарных требований.

Известно, что Черновицкая область остается лидером среди регионов Украины по количеству установленных случаев заражения коронавирусов. По состоянию на утро 17 июня, в области зафиксировано 4082 случаев заболевания.

Напомним, на Прикарпатье требуют возобновить работу учреждений физкультуры и спорта.