Шмигаль доручив провести аудит витрат фонду боротьби з COVID-19

На боротьбу з коронавірусом виділено майже 65 млрд грн

На боротьбу з коронавірусом виділено майже 65 млрд грн

Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міністерства фінансів Сергію Марченку провести аудит витрат коштів з Фонду боротьби з коронавірусом і оприлюднити дані про їх використання.

Про це він повідомив під час засідання Уряду, передає RegioNews.

Стосовно коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом (загальна сума - майже 65 млрд грн). Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна має бачити, на що саме ідуть ці кошти", - сказав Шмигаль.

Він додав, що ця інформація має бути опублікована і оновлюватися щотижня. Розпорядники цих коштів також повинні проінформувати про хід та ефективності використання коштів.

Фактично касових видатків там немає і 2 млрд грн, але вже майже 30 млрд грн коштів розподілено", - додав прем'єр.

Також він заявив, що чекає звітів від тих міністерств, які уже використали кошти з COVID-фонду.

Нагадаємо, влада створила Фонд боротьби з коронавірусом, у якому акумулювали 375 мільйонів гривень. 14 квітня Верховна рада проголосувала за виділення 64,7 млрд грн на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні.