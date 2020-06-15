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15 июня 2020, 19:53 7

Руководителя ГУ "Профессиональные закупки” Андрея Кузьменко вызвали на допрос в ГБР

15 июня 2020, 19:53 7
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Допрос будет касаться закупок свертков малыша
Допрос будет касаться закупок свертков малыша
Фото: Андрей Кузьменко Facebook
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Государственное бюро расследований вызвало на допрос 19 июня руководителя централизованной закупочной организации ГУ “Профессиональные закупки” Андрея Кузьменко

Об этом сам Кузьменко написал в Facebook, передает RegioNews.

Меня... вызвали на допрос в ГБР. Предмет обсуждения — закупка пакетов малыша. Эту закупку, ожидаемой стоимостью 1,2 млрд, нам делегировало провести Минсоцполитики. Мы уже рассмотрели предложения участников закупки и определили компании, которые могут участвовать в аукционе. Стоимость закупки достаточно высокая, и мы с самого начала не ожидали, что закупка будет простой и пройдет без осложнений. Наши ожидания подтвердились", - сообщил Кузьменко.

Кузьменко отметил, что работники "Профессиональных закупок" выявили признаки сговора шести участников закупки. По его словам, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты были переданы в Антимонопольный комитет Украины.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и предоставить возможность Минсоцполитики закупить весь объем свертков малыша без аукциона. Ну а сегодня наши ожидания были даже превышены. Я и мои коллеги получили повестку на допрос в ГБР. Пока как свидетели", - написал Кузьменко.

По его словам, уголовное производство ГБР открыто по статьям 191 (ч 5) и 364 (ч. 2). Кузьменко отметил, что в ч. 5 ст. 191 речь идет о присвоении, растрате имущества или завладения чужим имуществом.

Кузьменко добавил, что неизвестно, о какой именно растрате идет речь — ведь аукцион еще не состоялся, и ценовые предложения участников закупки не раскрыты.

Меня как руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки” вызвали на допрос в ГБР. Предмет...

Опубликовано Андреем Кузьменко Понедельник, 15 июня 2020 г.

Напомним, сегодня стало известно когда суд изберет меру пресечения пятому президенту Украины в деле внешней разведки.

ГБР уголовное дело аукцион допрос закупки сверток малыша
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