15:44  15 июня
Каждый второй нардеп от "Слуги народа" является миллионером – КИУ
18:36  15 июня
Дело Порошенко: стало известно, когда суд изберет меру пресечения пятому президенту Украины
18:00  15 июня
Сводка ООС: за сутки – один обстрел
UA | RU
UA | RU
15 июня 2020, 18:36 14

Дело Порошенко: стало известно, когда суд изберет меру пресечения пятому президенту Украины

15 июня 2020, 18:36 14
Читайте також українською мовою
Суд планирует рассмотреть ходатайство о мере пресечения по делу о назначении замглавы службы внешней разведки
Суд планирует рассмотреть ходатайство о мере пресечения по делу о назначении замглавы службы внешней разведки
(Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС)
Читайте також
українською мовою

Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко в четверг, 18 июня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Печерского суда.

Суд планирует 18 июня в 15:15 рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко", - сообщили в суде.

Напомним, на прошлой неделе, по заявлениям пресс-службы ГБР, Порошенко вручили подозрение по делу о назначении замглавы службы внешней разведки.

В ведомстве готовят ходатайство в суд об избрании Порошенко меры пресечения.

При этом, по словам адвокатов пятого президента, он подозрение получать отказался, заявив, что ему, как нардепу, документ должен вручать лично генпрокурор.

суд ГБР уголовное дело Петр Порошенко президент внешняя разведка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Полиция задержала пятерых участников потасовки под судом по делу активиста Стерненка
15 июня 2020, 17:54
Взятка в $6 млн: суд арестовал всех троих фигурантов дела
15 июня 2020, 17:37
Суд отправил в тюрьму на 5 лет депутата Киевского облсовета
15 июня 2020, 15:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Иван Галунга
Все блоги »