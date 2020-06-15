Дело Порошенко: стало известно, когда суд изберет меру пресечения пятому президенту Украины

Суд планирует рассмотреть ходатайство о мере пресечения по делу о назначении замглавы службы внешней разведки

Суд планирует рассмотреть ходатайство о мере пресечения по делу о назначении замглавы службы внешней разведки

(Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС)

Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко в четверг, 18 июня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Печерского суда.

Суд планирует 18 июня в 15:15 рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко", - сообщили в суде.

Напомним, на прошлой неделе, по заявлениям пресс-службы ГБР, Порошенко вручили подозрение по делу о назначении замглавы службы внешней разведки.

В ведомстве готовят ходатайство в суд об избрании Порошенко меры пресечения.

При этом, по словам адвокатов пятого президента, он подозрение получать отказался, заявив, что ему, как нардепу, документ должен вручать лично генпрокурор.