Дело Порошенко: стало известно, когда суд изберет меру пресечения пятому президенту Украины
Суд планирует рассмотреть ходатайство о мере пресечения по делу о назначении замглавы службы внешней разведки
Суд планирует рассмотреть ходатайство о мере пресечения по делу о назначении замглавы службы внешней разведки
Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко в четверг, 18 июня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Печерского суда.
Суд планирует 18 июня в 15:15 рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко", - сообщили в суде.
Напомним, на прошлой неделе, по заявлениям пресс-службы ГБР, Порошенко вручили подозрение по делу о назначении замглавы службы внешней разведки.
В ведомстве готовят ходатайство в суд об избрании Порошенко меры пресечения.
При этом, по словам адвокатов пятого президента, он подозрение получать отказался, заявив, что ему, как нардепу, документ должен вручать лично генпрокурор.
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