Тимошенко заявила о поддержке Ляшко на довыборах в 208 округе

"Батькивщина" не будет выдвигать своего кандидата в этом округе

"Батькивщина" не будет выдвигать своего кандидата в этом округе

Фото: скриншот видео

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила будет поддерживать лидера Радикальной партии Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду на 208 округе Черниговской области.

Об этом Юлия Тимошенко сообщила во время брифинга 15 июня, передает RegioNews.

Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе. Мы не будем выдвигать своего кандидата", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, Ляшко на этом округе "особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей".

После заявления лидера "Батькивщины" Олег Ляшко поблагодарил ее в Twitter.

10 июня во соцсетях появились снимки Тимошенко и Ляшко на террасе одного из столичных кафе. О чем говорили политики, не известно.

Напомним, 23 мая в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко, 25 мая, с ним попрощались в больнице в Феофании.

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до самоубийства или заказное убийство.

После смерти народного депутата ЦИК должен объявить о проведении довыборов на округе, но пока что этого не сделано. Официальная причина - в бюджете этого года не предусмотрены средства на довыборы нардепов.

5 июня бывший народный депутат Олег Ляшко заявил, что собирается вернуться в Верховную Раду в случае победы на досрочных выборах, которые должен объявить ЦИК.