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23 мая 2020, 21:12 92

Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко

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23 мая 2020, 21:12 92
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Полиция расследует смерть нардепа как убийство
Фото: davydenko.com.ua
Полиция расследует смерть нардепа как убийство

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на отдел коммуникаци полиции Киева.

Так, по данным полиции, 47-летнего депутата с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской.

В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

Около тела был найден пистолет. Было ли это убийство или самоубийство - предстоит выяснить правоохранителям. У Давиденко было одно огнестрельное ранение.

Фото с места убийства опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он заявил, что смерть похожа на самоубийство из наградного "Глока".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым нардепа Валерия Давыденко.


Валерий Давыденко нардеп убийство полиция
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