Тимошенко заявила про підтримку Ляшка на довиборах у 208 окрузі

"Батьківщина" не буде висувати свого кандидата у цьому окрузі

"Батьківщина" не буде висувати свого кандидата у цьому окрузі

Фото: скріншот відео

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила буде підтримувати лідера Радикальної партії Олега Ляшка на виборах до Верховної Ради на 208 окрузі Чернігівської області.

Про це Юлія Тимошенко повідомила під час брифінгу 15 червня, передає RegioNews.

Наша команда на спільному засіданні підтримала Олега Ляшка, як єдиного кандидата від українських сил на 208 окрузі. Ми не будемо висувати свого кандидата", - сказала Тимошенко.

На її думку, Ляшко на цьому окрузі "особливо працював, це його батьківщина і він там має велику підтримку людей".

Після заяви лідерки "Батьківщини" Олег Ляшко подякував їй у Twitter.

10 червня у соцмережах появились знімки Тимошенко і Ляшко на терасі одного із столичних кафе. Про що говорили політики, не відомо.

Нагадаємо, 23 травня у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка, 25 травня, з ним попрощалися в лікарні у Феофанії.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденка за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.

Після смерті народного депутата ЦВК має оголосити про проведення довиборів на окрузі, але поки що цього не зроблено. Офіційна причина - у бюджеті цього року не передбачені кошти на довибори нардепів.

5 червня колишній народний депутат Олег Ляшко заявив, що збирається повернутися у Верховну Раду в разі перемоги на дочасних виборах, які має оголосити ЦВК.