В Киеве простились с погибшим нардепом Валерием Давиденко

Прощание состоялось в ритуальном зале больницы "Феофания"

Фото: страна.ua

Прощание состоялось в ритуальном зале больницы "Феофания"

В столичной больнице Феофания попрощались с народным депутатом Валерием Давиденко, который был найден мертвым с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Страна.ua.

Попрощаться приехал глава парламента Дмитрий Разумков. Также приехали депутаты из Слуги народа и других фракций

Прессу внутрь не пустили. Журналисты работали возле ворот больницы.

Завтра нардепа похоронят в родном городе Носовка Черниговской области.

Напомним, вечером в субботу, 23 мая, в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давиденко.

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до суицида или заказное убийство.

На смерть Давыденко отреагировали спикер Верховной Рады Разумков и коллеги покойного по партии "Слуга народа".

Игорю Мосийчуку предлагают участие в досрочных выборах на округе погибшего Валерия Давыденко. Сам Мосийчук считает, что Давыденко убили.

Также появилась версия, что смерть Давиденко может быть связана с крупными хищениями в Аграрном фонде.