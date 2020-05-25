В Киеве простились с погибшим нардепом Валерием Давиденко
В столичной больнице Феофания попрощались с народным депутатом Валерием Давиденко, который был найден мертвым с огнестрельным ранением головы 23 мая.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Страна.ua.
Попрощаться приехал глава парламента Дмитрий Разумков. Также приехали депутаты из Слуги народа и других фракций
Прессу внутрь не пустили. Журналисты работали возле ворот больницы.
Завтра нардепа похоронят в родном городе Носовка Черниговской области.
Напомним, вечером в субботу, 23 мая, в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давиденко.
Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до суицида или заказное убийство.
На смерть Давыденко отреагировали спикер Верховной Рады Разумков и коллеги покойного по партии "Слуга народа".
Игорю Мосийчуку предлагают участие в досрочных выборах на округе погибшего Валерия Давыденко. Сам Мосийчук считает, что Давыденко убили.
Также появилась версия, что смерть Давиденко может быть связана с крупными хищениями в Аграрном фонде.
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