16:50  25 мая
Главу Херсонской ОГА Гусева планируют назначить министром экологии – Мосийчук
19:55  25 мая
На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
12:20  25 мая
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 16:16 31

В Киеве простились с погибшим нардепом Валерием Давиденко

Читайте також
українською мовою
25 мая 2020, 16:16 31
Читайте також українською мовою
Прощание состоялось в ритуальном зале больницы "Феофания"
Фото: страна.ua
Прощание состоялось в ритуальном зале больницы "Феофания"

В столичной больнице Феофания попрощались с народным депутатом Валерием Давиденко, который был найден мертвым с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Страна.ua.

Попрощаться приехал глава парламента Дмитрий Разумков. Также приехали депутаты из Слуги народа и других фракций

Прессу внутрь не пустили. Журналисты работали возле ворот больницы.

Завтра нардепа похоронят в родном городе Носовка Черниговской области.

Напомним, вечером в субботу, 23 мая, в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давиденко.

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до суицида или заказное убийство.

На смерть Давыденко отреагировали спикер Верховной Рады Разумков и коллеги покойного по партии "Слуга народа".

Игорю Мосийчуку предлагают участие в досрочных выборах на округе погибшего Валерия Давыденко. Сам Мосийчук считает, что Давыденко убили.

Также появилась версия, что смерть Давиденко может быть связана с крупными хищениями в Аграрном фонде.


Киев убийство прощание нардеп
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Неизвестные избили заместителя главврача института рака в Киеве
25 мая 2020, 14:55
Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу
25 мая 2020, 12:54
В Киеве и Харькове открыли метрополитен
25 мая 2020, 08:56
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко
23 мая 2020, 21:12
Последние Популярные
Павел Казарин
Иван Галунга
Павел Федосенко
Все блоги »
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Боговин Виталий
Глава Запорожской областной государственной администрации
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Все досье »