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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июня 2020, 20:00 3

В ЦИК объяснили, почему невозможно провести выборы на округе умершего Давыденко

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02 июня 2020, 20:00 3
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В бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на проведение промежуточных выборов
Фото: flickr
В бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на проведение промежуточных выборов

Центральная избирательная комиссия не может рассматривать вопрос о назначении промежуточных выборов на 208 округе Черниговской области, так как не получила официальных документов, подтверждающих смерть народного депутата Валерия Давыденко.

Об этом сообщил председатель ЦИК Олег Диденко во время заседания комиссии 2 июня, передает RegioNews.

По состоянию на данный момент в Центральную избирательную комиссию не поступало ни одного документа, который бы удостоверял факт досрочного прекращения полномочий народного депутата, поэтому на данный момент в Центральной избирательной комиссии отсутствуют юридические основания для рассмотрения этого вопроса", - сказал Диденко.

Он также добавил, что в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на проведение промежуточных выборов.

После последних изменений в закон о государственном бюджете Украины в государственном бюджете на 2020 год отсутствует финансирование на проведение промежуточных выборов. Поэтому вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должен решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов", - сообщил председатель ЦИК.

Напомним, 23 мая, в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давиденко, 25 мая, с ним простились в больнице в Феофании.

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до суицида или заказное убийство.


выборы бюджет ЦИК Валерий Давыденко
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