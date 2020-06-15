"Слуга народа" может выдвинуть известного медика в мэры Днепра

В партии считают, что медики сейчас имеют высокие рейтинги

В партии считают, что медики сейчас имеют высокие рейтинги

Фото: wikipedia

Во время местных выборов на должность городского головы Днепра правящая партия "Слуга народа" может выдвинуть главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко.

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.

Таким образом, в "Слуге народа" решили прибегнуть к нестандартным решениям из-за высоких рейтингов действующих мэров Киева, Днепра, Харькова, Одессы и Львова.

Именно поэтому, по информации издания, на должность мэра Киева от правящей партии хотят выдвинуть главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Сергей Рыженко - заслуженный врач Украины. Доктор медицинских наук, профессор. Бывший главный государственный санитарный врач Украины. Сейчас - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им.Мечникова.

Сейчас он еще не прокомментировал вероятность участия в местных выборах от "Слуги народа".

Напомним, ранее на улицах Днепра расклеили портреты чиновников команды городского головы Бориса Филатова с указанием их профессиональных ориентиров и достижений.