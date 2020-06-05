Олег Ляшко: Влада затягивает назначение довыборов, потому что боится проиграть

Лидер радикалов планирует победить на довыборах в Верховную Раду в 208-м округе, которые должна объявить ЦИК

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Лидер радикалов планирует победить на довыборах в Верховную Раду в 208-м округе, которые должна объявить ЦИК

Олег Ляшко, собирается вернуться в Верховную Раду в случае победы на досрочных выборах, которые должна объявить Центральная избирательная комиссия в связи со смертью нардепа Валерия Давыденко.

Об этом Ляшко заявил в эфире канала "Україна24", пишет Regionews.

Речь идет о 208-м округе в Черниговской области, где после Олега Ляшко в Верховную Раду дважды избирали Валерия Давиденко.

Политик вспомнил, что в 2012 году на этом округе ему уже приходилось выигрывать выборы "с феноменальным успехом".

...У нас там очень мощная поддержка и за меня голосовали на президентских, и на парламентских выборах, поэтому мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы, — заявил Ляшко.

Главный радикал страны также убежден, что "все хотят, чтобы он вернулся в парламент".

Потому что Рада без Ляшко — как село без церкви. Но сейчас, обратите внимание, парламент затягивает с назначением выборов. Это решение Рада должна принять на этой неделе, но специально не принимает по одной причине — они боятся проиграть, — уверен радикал.

Напомним 23 мая в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко, 25 мая, с ним попрощались в больнице в Феофании.

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до самоубийства или заказное убийство.

После смерти народного депутата ЦИК должен объявить о проведении довыборов на округе, но пока что этого не сделано. Официальная причина - в бюджете этого года не предусмотрены средства на довыборы нардепов.