В Киеве нашли мертвым нардепа Валерия Давыденко
Народного депутата Украины Валерия Давиденко нашли мертвым с простреленной головой. Он был найден в собственном офисе.
Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил народный депутат Илья Кива.
Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются", - написал Кива.
Информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом и будут провериться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии", - сообщил Геращенко.
Справка: Валерий Давыденко - народный депутат Украины 8 созыва. Избранный от партии "Всеукраинское аграрное объединение "ЗАСТУП" по мажоритарному округу №208 (Черниговская область). Был членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений. С 6 декабря 2019 - был членом депутатской группы "Доверие", до того - внефракционным.
В 2014 году - советник дирекции по развитию перспективных программ, ЗАО "Институт инновационного провайдинга Украинской академии аграрных наук".
В 2013 году назначен заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Николая Азарова, уволен в 2014 году.
2004-2013 годы - генеральный директор ООО "СП "Агродом". В 2000-2004 годах работал специалистом по страхованию в САТ "Саламандра-Восток" и ЗАО "Украинская страховая группа".
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