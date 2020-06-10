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10 июня 2020, 16:41 27

Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Чернигов

10 июня 2020, 16:41 27
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В городе президента Зеленского встретили с пикетами
Фото: val.ua
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Президент начал визит в Чернигов с посещения областной станции скорой помощи, где его ожидало несколько групп протестующих

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на val.ua.

Две группы митингующих, независимо друг от друга, требовали у президента содействовать в расследовании гибели детей. По мнению участников акции, полиция медлит с объективным расследованием этих двух уголовных дел.

Зеленского в Чернигове встретили пикетами

Зеленского в Чернигове встретили пикетами Больше читайте здесь - https://val.ua/site/117484

Опубликовано Высокий Вал / VAL.UA / Новости Чернигова Среда, 10 июня 2020 года.

Владимир Зеленский в Чернигове (Вживую)

Опубликовано Челайн - CheLine.com.ua Среда, 10 июня 2020 года.

Другие митингующие требуют от президента поспособствовать присвоению почтового адреса для их жилья, который они не могут получить в местных органах власти.

Также возле областной станции "скорой" стояла группа митингующих из "Нацкорпуса". Они требовали объяснений относительно рассмотрения кандидатуры Сергея Шкарлета на должность Министра образования. Их интересовало прошлое ректора Национального университета "Черниговская политехника" в Партии регионов, а также его планы на должности министра.

После общения с митингующими, Зеленский осмотрел здание центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которое сейчас находится на реконструкции. Президент попросил местную власть и строителей ускорить работы, чтобы закончить их к октябрю этого года.

После ознакомления с реконструкцией станции "скорой помощи" в планах президента посещение Национального университета "Черниговская политехника", встреча с бизнесом и посещение предприятия "Текстиль контакт".

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Хмельницкую область президент Зеленский нарушил карантин и получил за это 17 тысяч гривен штрафа.

Владимир Зеленский митинг Чернигов протесты президент Черниговская область визит
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