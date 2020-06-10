Генерал Шайтанов останется под стражей до августа

Продолжается следствие по подозрению военного в государственной измене и терроризме

Продолжается следствие по подозрению военного в государственной измене и терроризме

Фото: задержание Валерия Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок пребывания под стражей генерал-майору Валерию Шайтанову до 8 августа без возможности внесения залога

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ. и Hromadske.

Сторона обвинения просила продлить меру пресечения содержания под стражей, указывая на тяжести преступления, в котором подозревают генерал-майора — государственная измена и подготовка терактов в Украине, рисках побега, давления на свидетелей и следствие, сокрытие, уничтожение вещественных доказательств, отсутствие прочных социальных связей в Украине.

Адвокаты Георгий Тигишвили и Георгий Моисей просили отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры и не выбирать вообще меру пресечения подозреваемому. По их словам, подозрение является незаконным, а сам Шайтанов не имеет отношения к заказу убийства добровольца Адама Осмаева, в котором его подозревают. Взять на поруки Шайтанова пришли трое его знакомых, среди которых народные депутаты, военные: Роман Костенко, Александр Ковалев, Алексей Мовчанов.

Также адвокаты подчеркнули, что во время задержания Шайтанову ему были причинены телесные повреждения. Это расследует ГБР. Также защитники отметили нарушении подследственности по делу, отметив, что нарушения в деятельности сотрудника СБУ должно расследовать ГБР, а не Служба безопасности. Также защиту говорил о конфликте интересов, в частности в том, что свидетели по делу — сотрудники СБУ.

Шайтанов поддержал своих защитников и заверил, что не будет убегать, должен подлечиться и он имеет прочные социальные связи, в частности друзей и дочь.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала высокопоставленного агента ФСБ в апреле этого года по подозрению в государственной измене и терроризме.

Были задокументированы факты сбора и передачи военным данных относительно обстоятельств проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС, международное сотрудничество отечественных спецслужб в сфере безопасности и обороны, руководителей Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", украинских разведывательных органов, а также попытки вербовки старших офицеров для работы на ФСБ.

Также установлено, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.