Суд отказался избирать меру пресечения эксглаве Львовской ОГА

Маркиян Мальский считает ОГА не виновной, а подозрение против него - ошибочным

Маркиян Мальский считает ОГА не виновной, а подозрение против него - ошибочным

Фото: zaxid.net

Галицкий суд Львова отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде личного обязательства бывшему председателю Львовской ОГА Маркияну Мальскому, которого подозревают в служебной халатности.

Об этом Радио Свобода сообщила прессслужба Львовской областной прокуратуры, пишет RegioNews.

Текст судебного решения будет опубликован 15 июня, сообщили в прокуратуре и рассказали о подробностях следствия.

Как известно, своим распоряжением от 7 августа 2019 года Маркиян Мальский обязал продать земельный участок с озером и прибрежной полосой.

Но оказалось, что это не земля, как написано в распоряжении, а большой (9 га) проточный водоем, который в принципе, никогда не может никем быть отчужден. Максимум может быть аренда, а не право собственности. А здесь почему-то это имущество еще и оценили, у нас будут вопросы, как его оценивали, потому что в принципе оно не подлежит оценке", – подчеркнула прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Согласно версии следствия, речь идет о передаче в собственность ООО "Узлисся", владельцем которого является львовский бизнесмен Игорь Кривецкий, земельного участка площадью более 15 га, расположенной на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области. Здесь построен гостинично-оздоровительный центр "Эдем резорт", на территории которого есть проточное озеро площадью более 9 га и прибрежная защитная полоса.

Сам Маркиян Мальский заявил в комментарии Радио Свобода, что считает преждевременным и безосновательным подозрение областной прокуратуры. Он отметил, что, фактически, процедура оформления собственности на этот участок арендатором началась еще в 2018 году.

Я убежден, что Львовская ОГА не является виновной в этой ситуации. Предпосылкой для вынесения всех решений ЛОГА относительно земельных отношений и, в том числе, были предварительные распоряжения по этому земельному участку.. У должностных лиц ОГА отсутствуют специальные технические знания или даже полномочия и возможность переустанавливать данные относительно статуса земель, ограничений использования, правильно ли внесены данные в земельный кадастр или любые другие документы официальные. Думаю, что разберутся и увидят, что это ошибка относительно подозрения", – сказал Мальский.

Тем временем, на официальной странице "Эдем резорт" в Facebook было обнародовано заявление о том, что предприятие после покупки земельного участка провело инвентаризацию и выявило "ошибку, допущенную служащими Государственного водного агентства".

С целью соблюдения законодательно установленных норм и недопущения никаких нарушений, предприятие приняло решение исправить указанную ошибку. Земельный участок под водным зеркалом и водное зеркало вернется в собственность государства, а ООО "Узлисся" - к договорным отношениям, говорится в заявлении.

Напомним, 9 июня бывшему руководителю Львовщины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.