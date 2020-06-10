Суд восстановил в должности люстрированного начальника ГСЧС Закарпатской области

Мирослав Щербей вновь приступил к исполнению служебных обязанностей

Мирослав Щербей вновь приступил к исполнению служебных обязанностей

Фото: ГСЧС Закарпатской области

Директор Департамента персонала ГСЧС Украины Александр Доценко представил Мирослава Щербея как начальника управления в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС Закарпатской области в Facebook, пишет RegioNews.

Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области вновь возглавил Мирослав Щербей.

Как пишут местные СМИ, Закарпатский областной административный суд отменил приказ от 1 июля 2015 об увольнении Щербея и постановил восстановить его со 2 июля 2015.

Мирослава Щербея уволили по закону о люстрации. До Революции Достоинства он был активным функционером Партии регионов.

Мирослав Щербей: Справедливість, гідні умови праці для кожного рятувальника та захист держави і громадян від небезпек -... Опубліковано Управління ДСНС України у Закарпатській області Середа, 10 червня 2020 р.

Напомним, недавно стало известно, что люстрированный зампрокурора Волыни получил должность в офисе Венедиктовой