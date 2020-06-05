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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
05 июня 2020, 15:28 15

"Голос" зарегистрировал в Раде постановление об увольнении Авакова

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05 июня 2020, 15:28 15
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За отставку министра внутренних прав поставили подписи 56 депутатов
Фото: Facebook
За отставку министра внутренних прав поставили подписи 56 депутатов

5 июня депутаты от фракции "Голос" подали на регистрацию в Верховной Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Он отметил, что все подписи проверили в аппарате Верховной Рады, а также подготовили все электронные документы.

Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ", - написал нардеп.

По его словам, под постановлением поставили свои подписи 56 народных избранников.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

5 июня в Раде министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об итоговых результатах расследования перестрелки в Броварах.


увольнение Арсен Аваков Верховная Рада Голос Постановление
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