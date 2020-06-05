Один из участников акции за отставку Авакова пытался совершить самосожжение
На акции за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, которая происходит под Верховной Радой, один из митингующих пытался совершить самосожжение.
Об этом сообщает hromadske, пишет RegioNews.
Выяснилось, что мужчину зовут Юрий Ляшенко, он живет в Новой Каховке, пришел на акцию вместе с семьей.
Ляшенко утверждает, что у него отобрали дом, а полиция "крышевала" бандитов.
В 1990-х Ляшенки построили многоэтажный дом, сами жили на последнем этаже, остальные сдавали в аренду бизнеса. Так продолжалось почти 20 лет.
В 2019 году, по словам Ляшенків, пришли "20 бандитов", отобрали дом и выбросили семью на улицу. В течение девяти месяцев полиция не возбуждала дело. Семья потерпевших утверждает, что рейдеров "крышевала" полиция.
Напомним, под Верховной Радой происходят протесты. Митингующие требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
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