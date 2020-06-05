ЦИК назначила выборы на округе умершего нардепа Давыденко

Средства из бюджета на их проведение до сих пор не выделены

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Средства из бюджета на их проведение до сих пор не выделены

Центральная избирательная комиссия на заседании 5 июня назначила промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе 208 (Черниговская область) на 25 октября в случае выделения финансирования из бюджета.

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