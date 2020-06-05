ЦИК назначила выборы на округе умершего нардепа Давыденко
Центральная избирательная комиссия на заседании 5 июня назначила промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе 208 (Черниговская область) на 25 октября в случае выделения финансирования из бюджета.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания ЦИК, передает RegioNews.
Комиссия получила заверенную копию свидетельства о смерти народного депутата 9 созыва Валерия Давыденко, и приняла решение о проведении выборов в этом округе одновременно с местными.
Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО №208 (Черниговская область) на воскресенье, 25 октября 2020 года", - сказала член ЦИК Александра Кармаза.
По ее словам, избирательный процесс в округе начнется на следующий день после публикации постановления, если будут выделены средства из бюджета, ориентировочно это 26 августа.
Председатель ЦИК Олег Диденко сообщил, что комиссия столкнулась с "определенными сложностями", основная из которых - отсутствие бюджетных ассигнований для организации подготовки выборов, и от этого зависит дата публикации постановления о назначении промежуточных выборов в 208-м округе.
Напомним, 23 мая в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко, 25 мая, с ним попрощались в больнице в Феофании.
Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до самоубийства или заказное убийство.
После смерти народного депутата ЦИК должен объявить о проведении довыборов на округе, но пока что этого не сделано. Официальная причина - в бюджете этого года не предусмотрены средства на довыборы нардепов.
5 июня бывший народный депутат Олег Ляшко заявил, что собирается вернуться в Верховную Раду в случае победы на досрочных выборах, которые должен объявить ЦИК.
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