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ЦИК назначила выборы на округе умершего нардепа Давыденко
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
05 июня 2020, 14:35 14

ЦИК назначила выборы на округе умершего нардепа Давыденко

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05 июня 2020, 14:35 14
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Средства из бюджета на их проведение до сих пор не выделены
Фото: flickr
Средства из бюджета на их проведение до сих пор не выделены

Центральная избирательная комиссия на заседании 5 июня назначила промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе 208 (Черниговская область) на 25 октября в случае выделения финансирования из бюджета.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания ЦИК, передает RegioNews.

Комиссия получила заверенную копию свидетельства о смерти народного депутата 9 созыва Валерия Давыденко, и приняла решение о проведении выборов в этом округе одновременно с местными.

Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО №208 (Черниговская область) на воскресенье, 25 октября 2020 года", - сказала член ЦИК Александра Кармаза.

По ее словам, избирательный процесс в округе начнется на следующий день после публикации постановления, если будут выделены средства из бюджета, ориентировочно это 26 августа.

Председатель ЦИК Олег Диденко сообщил, что комиссия столкнулась с "определенными сложностями", основная из которых - отсутствие бюджетных ассигнований для организации подготовки выборов, и от этого зависит дата публикации постановления о назначении промежуточных выборов в 208-м округе.

Напомним, 23 мая в Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко, 25 мая, с ним попрощались в больнице в Феофании.

Полиция начала расследовать дело о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко по статье "убийство". Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели нардепа: самоубийство, доведение до самоубийства или заказное убийство.

После смерти народного депутата ЦИК должен объявить о проведении довыборов на округе, но пока что этого не сделано. Официальная причина - в бюджете этого года не предусмотрены средства на довыборы нардепов.

5 июня бывший народный депутат Олег Ляшко заявил, что собирается вернуться в Верховную Раду в случае победы на досрочных выборах, которые должен объявить ЦИК.


выборы Верховная Рада ЦИК Валерий Давыденко
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