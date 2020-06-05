Перестрелка в Броварах: Аваков отчитался в Раде о ходе дела
В ходе выступления в Раде министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался об итоговых результатах перестрелки в Броварах. По его словам, перестрелка стала следствием непрозрачности и коррупции в сфере государственного контроля по выдаче разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время отчета в парламенте.
Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева на почве теневых расчетов, который 29 мая перерос в стрельбу", - заявил министр.
Аваков отчитался, что по состоянию на 5 июня установлены 67 человек, причастных к стрельбе. 44 сообщили о подозрении (в том числе - 5 заочно). 39 лицам избрана меры пресечения: 29 - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога, двум - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога, пятерым - круглосуточный домашний арест на 60 суток, троим - домашний арест в ночное время.
Он отметил, что ему "немного жаль этих молодых людей", которые за жилье, еду и 800 гривень в день попали под арест и, вероятно, получат реальный срок заключения за участие в организованной преступной группировке.
Если кому-то кажется, что он снова готов вернуть в нашу жизнь традиционные бандитские "договорняки", криминальные разборки и атмосферу страха, мы будем отвечать очень жестко, со всей силой закона, пусть потом не удивляются", - подчеркнул министр.
Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.
Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация. В Киевской области в связи с перестрелкой в Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.
По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.
По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. 31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.
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