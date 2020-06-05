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05 июня 2020, 14:19 17

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

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05 июня 2020, 14:19 17
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Уволенный с должности Валерий Евдокимов руководил Службой меньше года

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Службы внешней контрразведки Валерия Кондратюка, который был заместителем главы администрации президента Порошенко и "засветился" при сокрытии элитной недвижимости

Об этом говорится в указах президента, обнародованных на сайте ОП, пишет RegioNews.

Владимир Зеленский уволил с должности председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова и назначил на нее Валерия Кондратюка.

Справка:

Валерий Витальевич Кондратюк родился 1 января 1970 года.

Окончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе (1991).

3 марта 2014 указом.а. Президента Украины Александра Турчинова, Валерий Кондратюк назначен начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

24 июля 2015 года уволен с должности начальника Департамента контрразведки СБУ.

28 июля 2015 года назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

15 октября 2016 - назначен заместителем Главы Администрации Президента Украины Петра Порошенко.

26 февраля 2019 года подал на имя'я президента Петра Порошенко заявление об отставке.

Кондратюк засветился в скандале с сокрытием элитной недвижимости (сюжет об имении кондратюка сняли журналисты ZIK).


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