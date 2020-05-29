В полиции раскрыли причину и новые детали перестрелки в Броварах
Массовая перестрелка в городе Бровары Киевской области, которая состоялась утром 29 мая, произошла из-за перераспределения пассажиропотока.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает RegioNews.
Подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока. Следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников происшествия продолжаются", - говорится в сообщении полиции.
В пресс-службе добавили, что количество задержанных возросло до 24 человек, а следователи расследуют 4 уголовных производства по факту стрельбы.
Было установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева", - говорится в сообщении.
Также заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал, сколько зарабатывают перевозчики из Броваров.
Транспортные перевозки в Украине - это очень высоколиквидная, высокодоходная часть работы, в которую часто приходит криминальный бизнес. Например, в Броварах ежедневно ездит 40 тысяч человек, 20 тысяч туда и 20 тысяч назад. Стоимость билета - 14 гривен. Значит, в день выручка составляет от 600 тысяч гривен, в месяц - 18 млн гривен, в год - 220 млн гривен", - сообщил Геращенко.
По его словам, перестрелка произошла из-за того, что Киевская ОГА год назад провела конкурс на предоставление услуг по перевозке, в результате которого зашел еще один перевозчик, и возник конфликт.
Он отметил, что две соперничающие группировки перевозчиков, из Броваров и из Винницы, решили выяснить отношения, когда перевозки возобновились после карантина.
Молодые люди в Виннице согласны были поехать за 800 гривен в сутки и создавать толпу для того, чтобы решать силовым образом вопрос. Скорее всего, не было в планах обеих группировок применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене, выстреливает", - сказал Геращенко.
Он пообещал, что наказаны будут не только "титушки", но и лица, которые их нанимали.
Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.
Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
В Киевской области в связи с перестрелкой в Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.
По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.
Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.
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