В полиции раскрыли причину и новые детали перестрелки в Броварах

По данному факту уже расследуют 4 уголовных производства

Фото: Нацполиция

По данному факту уже расследуют 4 уголовных производства

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает RegioNews.

Подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока. Следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников происшествия продолжаются", - говорится в сообщении полиции.

В пресс-службе добавили, что количество задержанных возросло до 24 человек, а следователи расследуют 4 уголовных производства по факту стрельбы.

Было установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева", - говорится в сообщении.

Также заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал, сколько зарабатывают перевозчики из Броваров.

Транспортные перевозки в Украине - это очень высоколиквидная, высокодоходная часть работы, в которую часто приходит криминальный бизнес. Например, в Броварах ежедневно ездит 40 тысяч человек, 20 тысяч туда и 20 тысяч назад. Стоимость билета - 14 гривен. Значит, в день выручка составляет от 600 тысяч гривен, в месяц - 18 млн гривен, в год - 220 млн гривен", - сообщил Геращенко.

По его словам, перестрелка произошла из-за того, что Киевская ОГА год назад провела конкурс на предоставление услуг по перевозке, в результате которого зашел еще один перевозчик, и возник конфликт.

Он отметил, что две соперничающие группировки перевозчиков, из Броваров и из Винницы, решили выяснить отношения, когда перевозки возобновились после карантина.

Молодые люди в Виннице согласны были поехать за 800 гривен в сутки и создавать толпу для того, чтобы решать силовым образом вопрос. Скорее всего, не было в планах обеих группировок применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене, выстреливает", - сказал Геращенко.

Он пообещал, что наказаны будут не только "титушки", но и лица, которые их нанимали.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.