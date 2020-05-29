09:29  29 мая
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 429 новых случаев
21:56  29 мая
В полиции раскрыли причину и новые детали перестрелки в Броварах
08:26  29 мая
Ситуация на Донбассе: украинские военные ранили четырех боевиков
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 мая 2020, 21:56 13

В полиции раскрыли причину и новые детали перестрелки в Броварах

Читайте також
українською мовою
29 мая 2020, 21:56 13
Читайте також українською мовою
По данному факту уже расследуют 4 уголовных производства
Фото: Нацполиция
По данному факту уже расследуют 4 уголовных производства

Массовая перестрелка в городе Бровары Киевской области, которая состоялась утром 29 мая, произошла из-за перераспределения пассажиропотока.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает RegioNews.

Подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока. Следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников происшествия продолжаются", - говорится в сообщении полиции.

В пресс-службе добавили, что количество задержанных возросло до 24 человек, а следователи расследуют 4 уголовных производства по факту стрельбы.

Было установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева", - говорится в сообщении.

Также заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал, сколько зарабатывают перевозчики из Броваров.

Транспортные перевозки в Украине - это очень высоколиквидная, высокодоходная часть работы, в которую часто приходит криминальный бизнес. Например, в Броварах ежедневно ездит 40 тысяч человек, 20 тысяч туда и 20 тысяч назад. Стоимость билета - 14 гривен. Значит, в день выручка составляет от 600 тысяч гривен, в месяц - 18 млн гривен, в год - 220 млн гривен", - сообщил Геращенко.

По его словам, перестрелка произошла из-за того, что Киевская ОГА год назад провела конкурс на предоставление услуг по перевозке, в результате которого зашел еще один перевозчик, и возник конфликт.

Он отметил, что две соперничающие группировки перевозчиков, из Броваров и из Винницы, решили выяснить отношения, когда перевозки возобновились после карантина.

Молодые люди в Виннице согласны были поехать за 800 гривен в сутки и создавать толпу для того, чтобы решать силовым образом вопрос. Скорее всего, не было в планах обеих группировок применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене, выстреливает", - сказал Геращенко.

Он пообещал, что наказаны будут не только "титушки", но и лица, которые их нанимали.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.


Киевская область Бровары криминал транспорт МВД
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В сети показали травмы участника перестрелки в Броварах
29 мая 2020, 21:27
Стрельба в Броварах: полиция квалифицирует дело как покушение на убийство
29 мая 2020, 18:17
Зеленский обсудил с Аваковым стрельбу в Броварах
29 мая 2020, 15:41
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 мая 2020, 21:50
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
Последние Популярные
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Все блоги »
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Все досье »