Покушение на черногорского наркоторговца: среди задержанных был сотрудник МВД

Правоохранители заявили о четырех задержанных, однако по данным журналистов, их было пятеро

Фото: Нацполиция

Правоохранители заявили о четырех задержанных, однако по данным журналистов, их было пятеро

Среди лиц, задержанных по подозрению в покушении на убийство черногорского наркоторговца в Одессе, был сотрудник Национальной полиции Киева.

Об этом пишут журналисты проекта "Слидство.Инфо", передает RegioNews.

Журналисты рассказывают, что 26 мая в Киеве группа неизвестных пыталась совершить покушение на убийство гражданина Черногории Радое Звицера, которого называют лидером международного наркокартеля "Кавачи".

Они выследили его возле дома, совершили в него несколько выстрелов и покинули место преступления. Пострадавший находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

27 мая в Одессе подозреваемых задержали сотрудники Нацполиции. Как сообщали СМИ, группа состояла из 4 мужчин - граждан Черногории, Македонии и Сербии, один из которых находится в международном розыске.

Журналисты проекта "Слидство.Инфо" уверяют, что на самом деле задержанных было по меньшей мере пятеро, в частности, среди них был работник полиции Киева Ростислав Чернобровый.

Во время задержания при себе он имел удостоверение работника милиции и водительские права, и они были изъяты правоохранителями.

Во время общения с журналистами полицейский сначала бросил трубку, затем отверг эту информацию и заявил, что никуда не выезжал и находился в Киеве.

В пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции на вопрос расследователей посоветовали направить по этому вопросу официальный запрос.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории и лидера наркокартеля в Киеве на Печерске.