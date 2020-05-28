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28 травня 2020, 21:04 22

Замах на чорногорського наркоторговця: серед затриманих був працівник МВС

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28 травня 2020, 21:04 22
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Правоохоронці заявили про чотирьох затриманих, однак за даними журналістів, їх було п'ятеро
Фото: Нацполіція
Правоохоронці заявили про чотирьох затриманих, однак за даними журналістів, їх було п'ятеро

Серед осіб, яких затримали за підозрою в замаху на вбивство чорногорського наркоторгівця в Одесі, був співробітник Національної поліції Києва.

Про це пишуть журналісти проекту "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

Журналісти розповідають, що 26 травня у Києві група невідомих намагалася вчинити замах на вбивство громадянина Чорногорії Радоє Звіцера, якого називають лідером міжнародного наркокартелю "Кавачі".

Вони вистежили його біля будинку, здійснили у нього декілька пострілів і залишили місце злочину. Потерпілий перебуває в лікарні в стабільно важкому стані.

27 травня в Одесі підозрюваних затримали працівники Нацполіції. Як повідомляли ЗМІ, група складалася з 4 чоловіків — громадян Чорногорії, Македонії та Сербії, один з яких перебуває в міжнародному розшуку.

Журналісти проекту "Слідство.Інфо" запевняють, що насправді затриманих було щонайменше п’ятеро, зокрема, серед них був працівник поліції Києва Ростіслав Чернобровий.

Під час затримання при собі він мав посвідчення працівника поліції та водійські права, і вони були вилучені правоохоронцями.

Під час спілкування з журналістами поліцейський спочатку кинув слухавку, потім заперечив цю інформацію і заявив, що нікуди не виїжджав і знаходився в Києві.

У пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції на запитання розслідувачів порадили направити з цього питання офіційний запит.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали іноземних кілерів, які вчинили замах на вбивство громадянина Чорногорії та лідера наркокартелю у Києві на Печерську.


Одеса Київ наркотики убивство Нацполіція
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