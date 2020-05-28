Местные выборы: Кличко сформировал предвыборный штаб

Мэр столицы ведет активную подготовку к избирательной гонке

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Мэр столицы ведет активную подготовку к избирательной гонке

Мэр Киева Виталий Кличко сформировал свой предвыборный штаб, который возглавила народный депутат 7 и 8 созывов Оксана Продан.

Об этом сообщает издание "Бабель", передает RegioNews.

Продан баллотировалась в парламент 7 созыва от партии "УДАР" Кличко, а в Верховную Раду 8 созыва от Блока Петра Порошенко.

Также по данным издания, в штабе на волонтерских началах работает генеральный директор аэропорта "Борисполь" и давний соратник Кличко Павел Рябикин. Он был главой штаба Кличко на выборах 2014 года.

По информации СМИ, мэр Киева сотрудничает с политтехнологами Гнатом Коробко и Александром Копилом, они разрабатывают стратегию предвыборной кампании.

Пока не известно, от какой партии действующий мэр столицы пойдет на выборы, ранее появлялась информация об обновлении партии "УДАР". Также Кличко заявлял, что ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров городов.

Кроме того, СМИ обсуждают возможность единого списка Кличко и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" закрепила своих нардепов за конкретными областями.