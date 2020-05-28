Пожар в Одессе: Хаецкого отпустили на поруки
Одесский апелляционный суд отпустил на поруки депутатов поэта и общественного деятеля Андрея Хаецкого, которого подозревают в причастности к масштабной пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом в Facebook сообщила Зоя Казанджи, пишет RegioNews.
АНДРЕЮ ХАЄЦЬКОМУ ИЗМЕНЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ИЗМЕНЕНИЕ. СВОБОДНЫЙ. ОТДАЛИ НА ПОРУКИ. ОСВОБОДИТЬ ИЗ-ПОД СТРАЖИ НЕМЕДЛЕННО.Опубликовано Zoya Kazanzhy Четверг, 28 мая 2020 года.
Также суд постановил немедленно освободить Хаецкого из-под стражи, передает Укрінформ.
Применить меру пресечения в виде взятия на поруки народными депутатами Сергеем Колебошиним и Анатолием Урбанским", - зачитал постановление судья.
Освобождению Хаецкого из-под стражи предшествовали мирные акции в поддержку общественного деятеля в Одессе, Харькове, Киеве и Львове.
Напомним, 15 мая по делу о пожаре на Троицкой с'появились новые подозреваемые — преподавательница Ирина Таранова и бывший заместитель директора по административно-хозяйственной работе Андрей Хаецкий, который уволился с работы еще до пожара, потому что перенес операцию на сердце. Ирину Таранову суд отправил под домашний арест, а Хаєцького — в СИЗО сроком на два месяца. Ему грозит тюремный срок до 8 лет.
Ранее прокуратура Одесской области сообщала, что Хаецкий, который находился на должности заместителя директора по административно-хозяйственной работе до 02.12.2019, скрывался от правоохранительных органов и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.
По словам адвоката Юлии Токаєвої все это время Хаецкий работал в организации при департаменте образования и науки Одесской ОГА, так что о скрытности речь не идет.
Также адвокат сообщила, что следователем были направлены три повестки на адрес, где (как было доподлинно известно органам досудебного расследования) Хаецкий не проживает и поэтому получить повестки не имел возможности. Две из них были на одну и ту же дату - 10 марта - и приглашали свидетелем, третья повестка была вообще без даты.
По информации Токаєвої, подозрение Хаєцькому была внесена в ЕРДР 18 мая, а 21 мая они вместе с подзащитным без вызова пришли к следователю. Им оказали сообщения о подозрении, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, приложения на 224 листах. На следующий день Токаева с Хаєцьким пришли в суд. Судья под звукозапись сказал, что знает содержание документов и знает, что ответственным за пожарную безопасность была другая сотрудница колледжа - Татьяна Фоміч.
- 18:29 28 мая Мэры Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого обратились к правительству относительно языкового законодательства
- 18:28 28 мая Боевики обстреляли позиции ООС у Павлополя и Крымского
- 17:57 28 мая "Слуги народа" определились с кандидатом в мэры Львова
- 17:56 28 мая Украина готовит к открытию 66 пунктов пропуска на государственной границе
- 17:44 28 мая На взятке задержали бывшего директора департамента экологии Полтавской ОГА
- 17:38 28 мая "Укрзализныця" возобновляет работу электричек в 10 областях
- 21:57 27 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу