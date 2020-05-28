Пожар в Одессе: Хаецкого отпустили на поруки

Андрея Хаецкого взяли на поруки нардепы Сергей Колебошин и Анатолий Урбанский

Фото: Рубрика

Андрея Хаецкого взяли на поруки нардепы Сергей Колебошин и Анатолий Урбанский

Одесский апелляционный суд отпустил на поруки депутатов поэта и общественного деятеля Андрея Хаецкого, которого подозревают в причастности к масштабной пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом в Facebook сообщила Зоя Казанджи, пишет RegioNews.

АНДРЕЮ ХАЄЦЬКОМУ ИЗМЕНЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ИЗМЕНЕНИЕ. СВОБОДНЫЙ. ОТДАЛИ НА ПОРУКИ. ОСВОБОДИТЬ ИЗ-ПОД СТРАЖИ НЕМЕДЛЕННО. Опубликовано Zoya Kazanzhy Четверг, 28 мая 2020 года.

Также суд постановил немедленно освободить Хаецкого из-под стражи, передает Укрінформ.

Применить меру пресечения в виде взятия на поруки народными депутатами Сергеем Колебошиним и Анатолием Урбанским", - зачитал постановление судья.

Освобождению Хаецкого из-под стражи предшествовали мирные акции в поддержку общественного деятеля в Одессе, Харькове, Киеве и Львове.

Напомним, 15 мая по делу о пожаре на Троицкой с'появились новые подозреваемые — преподавательница Ирина Таранова и бывший заместитель директора по административно-хозяйственной работе Андрей Хаецкий, который уволился с работы еще до пожара, потому что перенес операцию на сердце. Ирину Таранову суд отправил под домашний арест, а Хаєцького — в СИЗО сроком на два месяца. Ему грозит тюремный срок до 8 лет.

Ранее прокуратура Одесской области сообщала, что Хаецкий, который находился на должности заместителя директора по административно-хозяйственной работе до 02.12.2019, скрывался от правоохранительных органов и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.

По словам адвоката Юлии Токаєвої все это время Хаецкий работал в организации при департаменте образования и науки Одесской ОГА, так что о скрытности речь не идет.

Также адвокат сообщила, что следователем были направлены три повестки на адрес, где (как было доподлинно известно органам досудебного расследования) Хаецкий не проживает и поэтому получить повестки не имел возможности. Две из них были на одну и ту же дату - 10 марта - и приглашали свидетелем, третья повестка была вообще без даты.

По информации Токаєвої, подозрение Хаєцькому была внесена в ЕРДР 18 мая, а 21 мая они вместе с подзащитным без вызова пришли к следователю. Им оказали сообщения о подозрении, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, приложения на 224 листах. На следующий день Токаева с Хаєцьким пришли в суд. Судья под звукозапись сказал, что знает содержание документов и знает, что ответственным за пожарную безопасность была другая сотрудница колледжа - Татьяна Фоміч.