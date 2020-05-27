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27 мая 2020, 11:26 19

В Одессе задержали иностранных киллеров за покушение на главаря наркокартеля

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27 мая 2020, 11:26 19
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Киллеры оказывали сопротивление и пытались скрыться
Фото: npu.gov.ua
Киллеры оказывали сопротивление и пытались скрыться

В Одессе правоохранители задержали 4 иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории и лидера наркокартеля в Киеве на Печерске.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, информирует RegioNews.

26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

После установления личности потерпевшего правоохранителям сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Потерпевшим оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, которые контролируют наркотрафик.

Оперативники установили лиц, причастных к покушению. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

В начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и ее семьей", - сообщил председатель Нацполіції.

Определившись с датой убийства, фигуранты ожидали потерпевшего возле его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько сотен метров они бросили и подожгли машину, чтобы уничтожить улики.

Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенным контролем.

В операции по задержанию киллеров полицейские привлекли спецназовцев КОРД. При въезде в Одессу правоохранители задержали четырех человек.

Пока фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Одессой области правоохранители "зачищают" банду Румина.


Одесса Киев наркотики преступление полиция происшествия
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