Правительство планирует привлекать волонтеров для контроля за соблюдением карантина
Кабинет министров планирует привлекать волонтеров для контроля за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей.
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По его словам, идея привлечения граждан поможет противостоять пандемии.
Они также будут информировать их о правильном ношению масок, соблюдению социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений питания", - рассказал премьер-министр.
Он добавил, что эта инициатива появилась в Италии, а реализовать ее в Украине сможет Министерство социальной политики.
Идею привлечения волонтеров также поддержал президент Зеленский, по его словам, это хорошая идея.
Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношение масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности", - сказал президент.
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Напомним, в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились еще 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел.
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