Метрополитеном Киева за первый день работы воспользовались 310 тысяч пассажиров
25 мая, в первый день работы метро Киева подземкой воспользовались более 310 тысяч киевлян.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.
В первый день работы метро после ослабления количество пассажиров было меньше, чем ожидалось, и метро было полупустым, отмечают чиновники. Значительный поток пассажиров в часы пик наблюдался только на пересадочных станциях.
По словам заместителя председателя КГГА Александра Густелева, столичный метрополитен провел все необходимые работы для обеспечения пассажирских перевозок, а контроль за соблюдением правил осуществляет полиция.
Он также напомнил, что масочный режим и соблюдение дистанции остаются обязательным, также пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками и оплачивать проезд бесконтактно.
Ранее приобретенные жетоны зеленого цвета можно использовать в течение месяца с даты возобновления работы метро.
Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.
- 16:44 26 мая День Киева будут праздновать в онлайн-формате
- 16:27 26 мая В Черноморском порту остановили контрабанду сигарет на 69 миллионов
- 16:08 26 мая Экс-министра обороны Павла Лебедева заочно арестовали по делу Майдана
- 16:03 26 мая Правительство планирует привлекать волонтеров для контроля за соблюдением карантина
- 15:44 26 мая Метрополитеном Киева за первый день работы воспользовались 310 тысяч пассажиров
- 15:41 26 мая Протеты под Киеврадой: от Кличка потребовали реакции на застройку зеленой зоны
- 21:55 25 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области