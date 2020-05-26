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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 мая 2020, 15:44 19

Метрополитеном Киева за первый день работы воспользовались 310 тысяч пассажиров

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26 мая 2020, 15:44 19
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Поезда проходят дезинфекцию перед каждым рейсом
Фото: flickr
Поезда проходят дезинфекцию перед каждым рейсом

25 мая, в первый день работы метро Киева подземкой воспользовались более 310 тысяч киевлян.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

В первый день работы метро после ослабления количество пассажиров было меньше, чем ожидалось, и метро было полупустым, отмечают чиновники. Значительный поток пассажиров в часы пик наблюдался только на пересадочных станциях.

По словам заместителя председателя КГГА Александра Густелева, столичный метрополитен провел все необходимые работы для обеспечения пассажирских перевозок, а контроль за соблюдением правил осуществляет полиция.

Он также напомнил, что масочный режим и соблюдение дистанции остаются обязательным, также пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками и оплачивать проезд бесконтактно.

Ранее приобретенные жетоны зеленого цвета можно использовать в течение месяца с даты возобновления работы метро.

Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.


Киев метро карантин КГГА пассажир
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