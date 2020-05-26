Уряд планує залучати волонтерів для контролю за дотриманням карантину
Кабінет міністрів планує залучати волонтерів для контролю за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях скупчення людей.
Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.
За його словами, ідея залучення громадян допоможе протистояти пандемії.
Вони також інформуватимуть їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правил відвідування магазинів та закладів харчування", - розповів прем'єр-міністр.
Він додав, що ця ініціатива з’явилася в Італії, а реалізувати її в Україні зможе Міністерство соціальної політики.
Ідею залучення волонтерів також підтримав президент Зеленський, за його словами, це хороша ідея.
Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки", – сказав президент.
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