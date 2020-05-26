09:51  26 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 21,5 тисячі випадків інфекції
12:04  26 травня
Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
08:29  26 травня
Доба в ООС: окупанти 16 разів порушували режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 травня 2020, 16:03 16

Уряд планує залучати волонтерів для контролю за дотриманням карантину

Читайте также
на русском языке
26 травня 2020, 16:03 16
Читайте также на русском языке
Вперше цю ініціативу запровадили в Італії, яка сильно постраждала від COVID-19
Фото: скріншот відео
Вперше цю ініціативу запровадили в Італії, яка сильно постраждала від COVID-19

Кабінет міністрів планує залучати волонтерів для контролю за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях скупчення людей.

Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, ідея залучення громадян допоможе протистояти пандемії.

Вони також інформуватимуть їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правил відвідування магазинів та закладів харчування", - розповів прем'єр-міністр.

Він додав, що ця ініціатива з’явилася в Італії, а реалізувати її в Україні зможе Міністерство соціальної політики.

Ідею залучення волонтерів також підтримав президент Зеленський, за його словами, це хороша ідея.

Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки", – сказав президент.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні зафіксували 21 584 випадків COVID-19, за минулу добу заразилися ще 339 осіб, 21 хворий помер, 341 пацієнт одужав.


Кабмін Володимир Зеленський карантин Деніс Шмигаль волонтери
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Метрополітеном Києва за перший день роботи скористалися 310 тисяч пасажирів
26 травня 2020, 15:44
У Київській області дозволили пасажирські перевезення
26 травня 2020, 14:32
Співробітникові ГРУ інкримінують підбурювання українського чиновника до держзради
26 травня 2020, 13:02
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Боговін Віталій
Кандидат на посаду Голови Запорізької обласної державної адміністрації
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »