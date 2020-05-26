Коронавирус в Украине: уже зафиксировано более 21,5 тысячи случаев инфекции

За сутки зафиксирован 21 летальный случай

За сутки зафиксирован 21 летальный случай

В Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились еще 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

За минувшие сутки заболели 339 человек, из них 35 детей и 71 медработник. Были госпитализированы 116 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровел 341 человек", - говорится в сообщении.

В целом заболели 1581 ребенок и 4183 медика. На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3 405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

За последние сутки больше всего новых случаев выявлено во Львовской области (45), Ровенской области (41) и городе Киев (58).

Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР.

Ситуация по регионам:

Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)

Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)

Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели)

Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)

Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)

м. Киев - 2710 (393 выздоровели)

Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)

Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)

Луганская обл. - 44 (34 выздоровели)

Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)

Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели)

Одесская обл. - 842 (138 выздоровели)

Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели)

Ровенская обл. - 1475 (649 выздоровели)

Сумская обл. - 166 (123 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели)

Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели)

Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели)

Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, с 25 мая ослаблен карантин в Киеве, Винницкой области, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ослабления касаются работы общественного транспорта и детских садиков.

В Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях остались предыдущие условия карантина.

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