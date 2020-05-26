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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 мая 2020, 14:32 15

В Киевской области разрешили пассажирские перевозки

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26 мая 2020, 14:32 15
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Показатели заболеваемости в регионе за последнюю неделю не повысились
Фото: flickr
Показатели заболеваемости в регионе за последнюю неделю не повысились

В Киевской области с 26 мая разрешили работу общественного транспорта и перевозки пассажиров в пределах области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Работу транспорта возобновили, так как по данным Киевского областного лабораторного центра, количество новых случаев за последнюю неделю на 100 тысяч населения не повысилось.

Сегодняшний показатель инцидентности в Киевской области не повысился. Поэтому, уверен, что ограничительные меры приносят ожидаемые результаты", - сообщил в. и. о. главы Киевской областной администрации Василий Володин.

Он призвал граждан и водителей транспорта соблюдать санитарные правила.

С сегодняшнего дня разрешены перевозки пассажиров и внутри области. Надеюсь на гражданскую ответственность водителей и пассажиров", - сообщил чиновник.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное пассажирское сообщение в стране планируют запустить уже на этой неделе, а внутренние авиаперелеты - до 15 июня.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".


карантин транспорт ОГА Киевская область
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