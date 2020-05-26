Сотруднику ГРУ инкриминируют подстрекательство украинского чиновника к госизмене

Начальнику российской спецслужбы, который вербовал переводчика премьера Гройсмана, сообщили о подозрении

На фото: Станислав Ежов

Начальнику российской спецслужбы, который вербовал переводчика премьера Гройсмана, сообщили о подозрении

Начальнику оперативного отдела 74-го разведцентра Главного управления Генштаба ВС РФ сообщили о подозрении в подстрекательстве украинского чиновника к государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, пишет RegioNews.

Как отмечается, речь идет о вербовке работником российской спецслужбы в 2017 году заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова. Тогда украинским правительством руководил Владимир Гройсман.

Приговором суда чиновник был признан виновным в государственной измене и приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

В то же время, по так называемому "Закону Савченко", один день пребывания под предварительным заключением был зачислен Ежову как два дня реального лишения свободы.

Таким образом российский шпион отбыл назначенное ему наказание еще до приговора, однако оставался под домашним арестом до вступления в силу.

В 2019 Ежова освободили в рамках обмена пленными с РФ.

Імя работника ИГРУ, который склонял его к преступлению, в Офисе генпрокурора не уточнили.

Сотруднику спецслужбы РФ сообщено о подозрении в подстрекательстве должностного лица Кабинета Министров Украины к... Опубликовано Офис Генерального прокурора Вторник, 26 мая 2020 г.

Напомним, в конце 2017 года контрразведка СБУ (которой тогда руководил нынешний председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров) разоблачила Ежова в том, что его завербовали российские спецслужбы. В обязанности заместителя руководителя протокола входил перевод встреч премьер-министра с иностранными делегациями.

Завербован чиновник якобы собирал служебную информацию правительства, в частности относительно заграничных поездок и переговоров премьер-министра. Затем он по электронной почте пересылал ее представителям спецслужб РФ. 21 декабря 2017 года Ежову объявили подозрение по статье о государственной измене.

3 июля 2019 года Голосеевский районный суд Киева изменил меру пресечения Ежову, обвиненному в работе на российские спецслужбы. Его отпустили из-под стражи под домашний арест. 30 августа его признали виновным в государственной измене.