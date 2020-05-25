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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 14:35 9

В Украине разоблачили мошенников, которые продавали биодобавки "от коронавируса"

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25 мая 2020, 14:35 9
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Злоумышленники наторговали таким образом более миллиона долларов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок, которые якобы защищают от коронавируса, через интернет и разветвленную сеть колл-центров.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавирус. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение.

Организовала "бизнес" группа компаний, которая специализируется на продаже биологически-активных добавок.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов изъяли документы и инструкции, которые подтверждают противоправную деятельность. Также выявлено свыше 1,1 млн долларов США.

Через продажу добавок и другой продукции дельцы " уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли убытки государственному бюджету на сумму свыше 80 млн грн.

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коронавирус криминал СБУ мошенники лекарства продажа
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