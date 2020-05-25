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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 17:59 4

В Киеве разоблачили наркогруппировку, членом которого был сотрудник СБУ

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25 мая 2020, 17:59 4
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Ежемесячно дельцы изготовляли продукции на два миллиона гривен
Ежемесячно дельцы изготовляли продукции на два миллиона гривен

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ блокировали в Киеве деятельность наркогруппировки, к которому причастен сотрудник Службы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Правоохранители установили, что дельцы обустроили в столице нарколаборатории в квартирах и гаражах, где изготовляли амфетамин в большом количестве. Клиентов для сбыта психотропов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальных кругах и через интернет-мессенджер.

Для передачи психотропного вещества и наркотических средств наркодельцы использовали так называемые "закладки" на территории Киевской области. Переправки психотропного вещества до других регионов осуществляли через частные почтовые сервисы.

Правоохранители задокументировали, что наркодельцы изготавливали до 20 килограммов амфетамина в месяц на 2 млн грн по ценам черного рынка.

Во время обысков в нарколабораториях и квартирах фигурантов изъято прекурсоры, реактивы, оружие, наркотические средства, психотропные вещества и лабораторное оборудование.

Задержаны четверых участников наркогруппировки. Всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Украине разоблачили мошенников, которые продавали биодобавки "от коронавируса".


СБУ наркотики торговля криминал криминальное дело Киев Киевская область
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